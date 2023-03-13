Издание указывает, что процесс обезвреживания вооружения «стоит очень дорого», и Вашингтон с союзниками по НАТО «просто-напросто избавляют себя от этих расходов». Отмечается, что сумма американской военной помощи Киеву за последний год составила $46,6 млрд, пишет Ura.ru. На утилизацию такого количества вооружений потребовалось бы около $35 млрд.

При этом American Thinker пишет, что запасы подлежащего списанию оружия заканчиваются, а отправка помощи украинским военным не встречает поддержки в США. По данным издания, в связи с этим возможны изменения в политике НАТО: дальнейшая поддержка Киева спровоцирует новые издержки военно-промышленного комплекса, указывает телеканал «360».

