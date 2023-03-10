Кирби: в Белом доме обсудят выделение Киеву финансовой и военной помощи

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров в Вашингтоне обсудят ситуацию на Украине и подтвердят выделение Киеву финансовой и военной помощи. Об этом заявил в преддверии этой встречи в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, сторону затронут и проблему энергетики, которая особенно пострадала с начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

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Кирби также прокомментировал избрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий срок.

Представитель Белого дома, отметил, что это не стало для Вашингтоном сюрпризом, так как президент США Байден сейчас особенно сконцентрирован на стратегическом соревновании с Китаем.

«Мы находимся в хорошей позиции, чтобы добиться успеха в этом соревновании», - добавил Кирби.

Ранее, как сообщала НСН, в Белом доме заявили, что хотят победы Украины.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:ОружиеУкраинаБайденБелый Дом
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