Кирби: в Белом доме обсудят выделение Киеву финансовой и военной помощи

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе переговоров в Вашингтоне обсудят ситуацию на Украине и подтвердят выделение Киеву финансовой и военной помощи. Об этом заявил в преддверии этой встречи в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, сторону затронут и проблему энергетики, которая особенно пострадала с начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине.