СМИ: США отправили Украине энергооборудование на сумму $13 млн
США направили Украине первую партию энергооборудования. Об этом сообщает Reuters.
«Первый транш состоял из энергооборудования на сумму около 13 миллионов долларов», — отмечается в материале.
Как отметил неназванный американский политик, оборудование отправили с военной базы американской армии. Техника входит в программу поддержки Киева на сумму $53 млн, план которой был утвержден в ноябре.
Отмечается, что Белый дом решил сосредоточиться на защите Украины от атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры, сообщает телеканал «360». По данным Reuters, в прошлый четверг замминистра энергетики США Дэвид Терк организовал встречу с энергокомпаниями для обсуждения вопроса поддержки инфраструктуры Украины.
Ранее Нидерланды сообщили о решении оказать помощи Киеву в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 18 млн евро, напоминает Газета.ру.
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