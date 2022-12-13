СМИ: США отправили Украине энергооборудование на сумму $13 млн

США направили Украине первую партию энергооборудования. Об этом сообщает Reuters.

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«Первый транш состоял из энергооборудования на сумму около 13 миллионов долларов», — отмечается в материале.

Как отметил неназванный американский политик, оборудование отправили с военной базы американской армии. Техника входит в программу поддержки Киева на сумму $53 млн, план которой был утвержден в ноябре.

Отмечается, что Белый дом решил сосредоточиться на защите Украины от атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры, сообщает телеканал «360». По данным Reuters, в прошлый четверг замминистра энергетики США Дэвид Терк организовал встречу с энергокомпаниями для обсуждения вопроса поддержки инфраструктуры Украины.

Ранее Нидерланды сообщили о решении оказать помощи Киеву в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 18 млн евро, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаСШАУкраина
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