СМИ: США отменяют требование отрицательного теста на Covid-19 для туристов из-за рубежа

Правительство Соединенных Штатов отменяет требование отрицательного теста на коронавирус для путешественников, прилетающих в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Турция отменяет требование ПЦР-тестов для туристов с 1 июня

Согласно данным, изменение вступит в силу с 12 июня.

Раньше иностранные путешественники, летящие в США, должны были предъявить результаты отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в течение суток до вылета рейса в США.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмСШАКоронавирус
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