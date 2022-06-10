СМИ: США отменяют требование отрицательного теста на Covid-19 для туристов из-за рубежа
10 июня 202223:31
Правительство Соединенных Штатов отменяет требование отрицательного теста на коронавирус для путешественников, прилетающих в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным, изменение вступит в силу с 12 июня.
Раньше иностранные путешественники, летящие в США, должны были предъявить результаты отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в течение суток до вылета рейса в США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru