Белый дом: у США осталось около 1 млрд долларов на восполнение запасов оружия

Она задалась вопросом, стоит ли Вашингтону «рисковать собственной боеготовностью», когда ситуация в мире становится сложнее. Отмечается, что США не должны оказаться в положении, которое вынудит делать выбор между обеспечением безопасности страны и поддержкой союзников США.

Ранее Янг заявила, что оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

