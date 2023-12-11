Белый дом: у США осталось около 1 млрд долларов на восполнение запасов оружия
У Соединенных Штатов осталось около 1 миллиарда долларов на восполнение запасов собственных вооружений, сообщает CBS со ссылкой на главу административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг.
Она задалась вопросом, стоит ли Вашингтону «рисковать собственной боеготовностью», когда ситуация в мире становится сложнее. Отмечается, что США не должны оказаться в положении, которое вынудит делать выбор между обеспечением безопасности страны и поддержкой союзников США.
Ранее Янг заявила, что оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru