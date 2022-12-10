СМИ: США отказались от требования к Украине не атаковать российскую территорию

США пересмотрели свои оценки исходящей от России угрозы и не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по территории РФ. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

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По словам собеседника издания, военное ведомство использует прежние расчеты эскалации, однако «страх перед эскалацией» изменился по сравнению с началом украинского конфликта. Теперь в Вашингтоне в меньшей степени обеспокоены возможной реакцией Москвы.

«Мы не говорим Киеву: "Не наносите ударов по русским (в России или Крыму)". Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие. Однако когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», — отметил источник.

Издание подчеркивает, что целью Киева не должны становиться семьи россиян, также США против ликвидации конкретных лиц. По словам источника, Украина следует этим предписаниям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСША
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