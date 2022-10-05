СМИ: США отговаривают ОПЕК+ от решения сократить производство нефти

Белый дом перед намеченным на 5 октября заседанием ОПЕК+ пытается отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

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По данным телеканала, за последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений администрации президента Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти.

Отмечается, что угроза сокращения добычи нефти рассматривается как «тотальная катастрофа» и «вражеский акт». По некоторым данным, настроения в Белом доме характеризуются как «панические».

Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран ОПЕК+ могут сократить добычу нефти. Если это произойдет, то данное сокращение станет крупнейшим с начала эпидемии COVID-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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