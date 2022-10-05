СМИ: РФ и Саудовская Аравия могут сократить добычу нефти
Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран ОПЕК+ могут сократить добычу нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По их словам, соглашение о снижении добычи энергоресурса на более чем миллион баррелей в сутки может быть достигнуто между Москвой и Эр-Риядом 5 октября. Если это произойдет, то данное сокращение станет крупнейшим с начала эпидемии COVID-19. Это будет равняться более чем 1% мировых поставок.
В результате этого цены на нефть пойдут вверх и не позволят президенту США Джо Байдену снизить стоимость топлива.
Ранее Европейские и азиатские покупатели резко снизили закупки российской нефти. В сентябре поставки упали на 57% по сравнению с февральскими данными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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