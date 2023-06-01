СМИ: США опасаются угрозы со стороны Северного флота России в Арктике

США встревожены из-за возможной угрозы со стороны российского Северного флота. Об этом пишет обозреватель Стивен Эрлангер в статье для New York Times.

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В материале отмечается, что из-за изменения климата в Арктике открываются новые морские пути, конкуренция в регионе усиливается, указывает телеканал «360».

«Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как "красный правый хук"», — подчеркнул Эрлангер.

Таким образом РФ сможет перерезать морские пути, подводные кабели и угрожать восточному побережью США крылатыми ракетами.

Журналист подчеркнул, что у Североатлантического альянса есть серьезные уязвимые места на Севере. При этом Россия остается огромной державой, обладающей современным оружием и военно-морскими базами в Арктике, пишет Ura.ru. Сдерживание РФ в регионе становится одной из наиболее приоритетных задач НАТО.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:НАТОСШАРоссияАрктика

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