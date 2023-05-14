МИД РФ не исключил эскалации конфликта между НАТО и Россией в Арктике

Экспансия Североатлантического альянса в Арктике продолжается, Москва не видит признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова.

Стало известно о подготовке Нацгвардии США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

По его словам, действия НАТО могут привести к эскалации в Арктическом регионе. Отмечается, что растут масштабы проводимых там военных учений альянса. Дипломат указал, что НАТО наращивает военный потенциал в высоких широтах. Корчунов не исключил конфликт НАТО с Россией в Арктике.

Напомним, Россия может нанести США серьезный ущерб в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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