СМИ: США не смогут достроить термоядерный реактор из-за антироссийских санкций
Постройка термоядерного реактора в США станет невозможна из-за американских санкций в отношении России. Об этом сообщает Axios.
По данным портала, из-за ограничений компания Commonwealth Fusion Systems Массачусетского технологического института может потерять возможности для импорта высокотемпературных полупроводников. Один из их основных поставщиков — российская компания SuperOx, CFS не отказывалась от сотрудничества с ней на фоне событий на Украине, пишет РИА ФАН.
Также Commonwealth Fusion Systems не отказалась от своего плана, согласно которому термоядерный реактор достигнет энергетической эффективности и выйдет на положительный баланс к 2025 году, отмечает Газета.ру.
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