СМИ: США не смогут достроить термоядерный реактор из-за антироссийских санкций

По данным портала, из-за ограничений компания Commonwealth Fusion Systems Массачусетского технологического института может потерять возможности для импорта высокотемпературных полупроводников. Один из их основных поставщиков — российская компания SuperOx, CFS не отказывалась от сотрудничества с ней на фоне событий на Украине, пишет РИА ФАН.

Также Commonwealth Fusion Systems не отказалась от своего плана, согласно которому термоядерный реактор достигнет энергетической эффективности и выйдет на положительный баланс к 2025 году, отмечает Газета.ру.

