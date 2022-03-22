СМИ: США не смогут достроить термоядерный реактор из-за антироссийских санкций

Постройка термоядерного реактора в США станет невозможна из-за американских санкций в отношении России. Об этом сообщает Axios.

Китай: санкции США нарушили международные нормы

По данным портала, из-за ограничений компания Commonwealth Fusion Systems Массачусетского технологического института может потерять возможности для импорта высокотемпературных полупроводников. Один из их основных поставщиков — российская компания SuperOx, CFS не отказывалась от сотрудничества с ней на фоне событий на Украине, пишет РИА ФАН.

Также Commonwealth Fusion Systems не отказалась от своего плана, согласно которому термоядерный реактор достигнет энергетической эффективности и выйдет на положительный баланс к 2025 году, отмечает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры