СМИ: США не приостановят поставки оружия Израилю
Высокопоставленный американский представитель, ответственный за гуманитарную ситуацию в Газе, сообщила, что в США не рассматривают приостановку поставок оружия Израилю, несмотря на блокирование им поставок гуманитарной помощи Газе, сообщает Politico.
Лиз Гранде заявила, что администрация американского президента Джо Байдена будет продолжать поддерживать Израиль и не станет задерживать или прекращать военные поставки. Заявления были сделаны более месяца назад, они вызывают вопросы о серьезности недавних угроз администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю, если гуманитарная ситуация не улучшится.
Ранее стало известно, что Пентагон отправит противоракетный комплекс THAAD в Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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