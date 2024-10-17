СМИ: США не приостановят поставки оружия Израилю

Лиз Гранде заявила, что администрация американского президента Джо Байдена будет продолжать поддерживать Израиль и не станет задерживать или прекращать военные поставки. Заявления были сделаны более месяца назад, они вызывают вопросы о серьезности недавних угроз администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю, если гуманитарная ситуация не улучшится.

Ранее стало известно, что Пентагон отправит противоракетный комплекс THAAD в Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

