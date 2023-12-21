Как пишет газета, это произойдет даже если Конгресс США одобрит выделение дополнительного финансирования для помощи этим странам. Урок, который Вашингтон должен вынести из этих двух конфликтов, заключается в необходимости создания мощного оборонно-промышленного комплекса.

При этом отмечается, что исход обоих конфликтов остается неопределенным.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что причиной вмешательства США в конфликт на Украине стало получение прибыли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

