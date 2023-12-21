СМИ: США не хватит мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля
Американскому оборонно-промышленному комплексу не хватит мощностей для производства боеприпасов для поставок Украине и Израилю, сообщает The Washington Post.
Как пишет газета, это произойдет даже если Конгресс США одобрит выделение дополнительного финансирования для помощи этим странам. Урок, который Вашингтон должен вынести из этих двух конфликтов, заключается в необходимости создания мощного оборонно-промышленного комплекса.
При этом отмечается, что исход обоих конфликтов остается неопределенным.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что причиной вмешательства США в конфликт на Украине стало получение прибыли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru