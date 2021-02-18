Кравчук заявил, что «Северный поток-2» не убьёт Украину

Вместе с тем экс-президент Украины в эфире НСН высказал мнение, что Россия строительством газопровода хочет поставить его государство в еще более сложное положение.

Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире НСН поспорил с заявлением главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» — «вопрос жизни и смерти» для жителей Украины. Существованию страны этот проект не угрожает, хотя и нанесёт определённый ущерб, полагает украинский политик.

«Сложности, конечно, для Украины будут, потому что будет сокращена возможность получать доходы с работы существующего газопровода. Он построен очень давно, но он в рабочем состоянии, и его можно использовать. Украина понимает желание России поставить Украину в еще более сложное положение, но я думаю, что при всех обстоятельствах Украина выживет, даже если произойдет худшее. Хотя я надеюсь, что здравый смысл возобладает.

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Что касается заявлений, люди их сейчас делают под воздействием эмоций, различных факторов. Заявления порой носят слишком эмоциональный характер, иногда агрессивный, иногда просто беспокойный. Все зависит от ситуации и человека. Поэтому я на разные заявления реагирую всегда очень спокойно», - отметил он.

В «Нафтогазе» заявляли, что газотранспортная система — «часть системы обороны» государства до тех пор, пока через Украину идет транзит российского газа в Европу. Однако, по словам руководства компании, положение страны изменится в случае перемен в географии поставок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Леонид КравчукУкраина
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