Кравчук заявил, что «Северный поток-2» не убьёт Украину

Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире НСН поспорил с заявлением главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» — «вопрос жизни и смерти» для жителей Украины. Существованию страны этот проект не угрожает, хотя и нанесёт определённый ущерб, полагает украинский политик.

«Сложности, конечно, для Украины будут, потому что будет сокращена возможность получать доходы с работы существующего газопровода. Он построен очень давно, но он в рабочем состоянии, и его можно использовать. Украина понимает желание России поставить Украину в еще более сложное положение, но я думаю, что при всех обстоятельствах Украина выживет, даже если произойдет худшее. Хотя я надеюсь, что здравый смысл возобладает.