Кравчук заявил, что «Северный поток-2» не убьёт Украину
Вместе с тем экс-президент Украины в эфире НСН высказал мнение, что Россия строительством газопровода хочет поставить его государство в еще более сложное положение.
Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире НСН поспорил с заявлением главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» — «вопрос жизни и смерти» для жителей Украины. Существованию страны этот проект не угрожает, хотя и нанесёт определённый ущерб, полагает украинский политик.
«Сложности, конечно, для Украины будут, потому что будет сокращена возможность получать доходы с работы существующего газопровода. Он построен очень давно, но он в рабочем состоянии, и его можно использовать. Украина понимает желание России поставить Украину в еще более сложное положение, но я думаю, что при всех обстоятельствах Украина выживет, даже если произойдет худшее. Хотя я надеюсь, что здравый смысл возобладает.
Что касается заявлений, люди их сейчас делают под воздействием эмоций, различных факторов. Заявления порой носят слишком эмоциональный характер, иногда агрессивный, иногда просто беспокойный. Все зависит от ситуации и человека. Поэтому я на разные заявления реагирую всегда очень спокойно», - отметил он.
В «Нафтогазе» заявляли, что газотранспортная система — «часть системы обороны» государства до тех пор, пока через Украину идет транзит российского газа в Европу. Однако, по словам руководства компании, положение страны изменится в случае перемен в географии поставок.
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