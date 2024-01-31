СМИ: США направили Украине ракеты с бомбовыми наконечниками

США начали поставки Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия с бомбовым наконечником (GLSDB), сообщает Politico со ссылкой на источники.

Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ

По данным издания, ракеты обладающих повышенным радиусом поражения. Американское Министерство обороны успешно протестировало новые высокоточные бомбы, которые, как ожидаются, 31 января прибудут на поле боя. GLSDB является новым типом оружия, которое еще не поступало на вооружения собственной армии США.

GLSDB способны поражать цели на расстоянии в 144 километрах. Запускаемы с земли ракеты поднимают бомбы в воздух, после чего те отсоединяются от носителей, расправляют крылья и с помощью GPS летят к цели.

Ранее Минобороны США заявило, что у страны кончились деньги для помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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