СМИ: США нанесли удары по беспилотникам в Йемене

США нанесли удары по беспилотным летательным аппаратам на западе Йемена, сообщает CBS News.

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По данным телеканала, американские штурмовики F-18 разбомбили 10 беспилотников, готовившихся к запуску.

Ранее хуситы заявили об обстреле ракетами американского торгового судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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