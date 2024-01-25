США и Великобритания ввели санкции против хуситов Йемена

Великобритания и Соединенные Штаты ввели санкции против ключевых лиц йеменской группировки «Ансар Аллах» (хуситы), которые отвечают за атаки на суда. Об этом сообщается в заявлении американского минфина.

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Отмечается, что ограничительные меры направлены ​​против четырех человек, которые поддержали недавние нападения хуситов на коммерческие суда в Аденском заливе и Красном море, а также держали в заложниках гражданские экипажи.

Ранее, 25 января, хуситы заявили в соцсети Х, что военный корабль США был подбит. Отмечается, что из-за этого два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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