Хуситы заявили об обстреле ракетами американского торгового судна

Йеменские хуситы обстреляли ракетами торговое судно США, которое шло в Израиль, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сарию.

Хуситы заявили о ракетном ударе по американскому кораблю USS Lewis B. Puller

По его словам, обстрел по судну Kol велся корабельными ракетами. Отмечается, что цель удалось поразить.

Ранее хуситы заявили об обстреле эсминца ВМС США в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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