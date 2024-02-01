Хуситы заявили об обстреле ракетами американского торгового судна
1 февраля 202400:20
Йеменские хуситы обстреляли ракетами торговое судно США, которое шло в Израиль, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сарию.
По его словам, обстрел по судну Kol велся корабельными ракетами. Отмечается, что цель удалось поразить.
Ранее хуситы заявили об обстреле эсминца ВМС США в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru