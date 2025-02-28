Сотрудников USAID выселили из штаб-квартиры

Сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID) выселили из офиса по приказу Департамента эффективности государственного управления, который возглавляет американский миллиардер Илон Маск. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

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Освободившиеся помещения займут сотрудники Федеральной торговой комиссии. На текущей неделе работники USAID получили распоряжение забрать из здания организации личные вещи.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация 47-го президента США Дональда Трампа сократила не менее 8704 федеральных служащих.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Илон МаскПолитикаСША

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