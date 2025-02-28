Сотрудников USAID выселили из штаб-квартиры
Сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID) выселили из офиса по приказу Департамента эффективности государственного управления, который возглавляет американский миллиардер Илон Маск. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
Освободившиеся помещения займут сотрудники Федеральной торговой комиссии. На текущей неделе работники USAID получили распоряжение забрать из здания организации личные вещи.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация 47-го президента США Дональда Трампа сократила не менее 8704 федеральных служащих.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав: В России спасают более 83% детей с онкологией
- Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева
- Орбан назвал невообразимым вступление Украины в ЕС
- «Золотая маска» учредила специальную премию «Маэстро»
- Сотрудников USAID выселили из штаб-квартиры
- В Красноярске задержан советник главы города
- СМИ: Скончался разработчик самолёта МС-21 Рахимбаев
- «Мегафон» и Yota отменили роуминг на территории Крыма и Севастополя
- СМИ: Средняя зарплата в 11 регионах России превысила 100 тысяч рублей
- На «Госуслугах» появится портфолио для школьников и студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru