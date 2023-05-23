Как отметил обозреватель, Белый дом с самого начала нацелился на затягивание боевых действий, это доказывают особенности освещения конфликта в американских СМИ. Мурадоглу подчеркнул, что Соединенные Штаты и Великобритания сорвали переговоры Москвы и Киева, пишет RT. Впоследствии западные страны отвергли план урегулирования кризиса, предложенный Китаем.

«США ведут затяжную "войну чужими руками" с Россией на Украине. Словом, США надеются, что Украина станет для России "вторым Афганистаном"», — отмечается в материале.

Журналист отметил, что Вашингтон обсуждает линии разграничения на Украине. США рассчитывают заморозить вооруженный конфликт, однако продолжить снабжать Киев вооружениями, чтобы ослаблять Россию, указывает телеканал «360».

