СМИ: США накопили и не направляют за рубеж миллионы доз вакцины AstraZeneca

США накопили миллионы доз вакцины от коронавируса британско-шведского производители AstraZeneca, однако все равно не соглашаются направить препарат в десятки стран, где он уже разрешен. При этом сами Соединенные Штаты пока не могут его использовать, сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, около 30 миллионов доз вакцины готовы к распределению на заводе компании в Огайо. Запасы на еще несколько десятков миллионов доз хранятся в городе Балтимор.