СМИ: США накопили и не направляют за рубеж миллионы доз вакцины AstraZeneca
США накопили миллионы доз вакцины от коронавируса британско-шведского производители AstraZeneca, однако все равно не соглашаются направить препарат в десятки стран, где он уже разрешен. При этом сами Соединенные Штаты пока не могут его использовать, сообщает The New York Times.
Как сообщает издание, около 30 миллионов доз вакцины готовы к распределению на заводе компании в Огайо. Запасы на еще несколько десятков миллионов доз хранятся в городе Балтимор.
AstraZeneca попросила направить накопленные дозы препарата в ЕС, где она отстает по своим обязательствам. Представитель компании отметил, что дискуссия по этому вопросу проходит в Белом доме, однако в данный момент запрос британско-шведского правительства и других европейских стран был отклонен.
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