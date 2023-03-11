Политика ФРС может вызвать банкротство банков в США
Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США может вызвать проблемы для остальной финансовой системы, считает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. Об этом он заявил в комментарии «Известиям», объясняя банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB).
Аналитик считает, что повышение ставок ФРС в США вызвало падение стоимости облигаций банка Silicon Valley Bank (SVB) и отток клиентов. По его словам, аналогичные проблемы испытал ранее «криптобанк» Silvergate. Герасимов увидел опасность ситуации и для других региональных банков в США.
«Пока ситуация реализовалась в SVB Financial, который испытывал оттоки средств венчурных фондов. <...> Однако риск возникновения проблем у других банков существует, и он, скорее всего, сконцентрирован в акциях региональных банков, таких как First Republic Bank и Signature Bank», — подчеркнул эксперт.
Он также упомянул и банк Charles Schwab с портфелем относительно долгосрочных облигаций.
Ранее Bloomberg сообщил о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Издание отмечает, что SVB стал крупнейшим разорившимся банком с экономического кризиса 2008 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 241 / сут.
Умерли
397 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 481 / сут.
- Политика ФРС может вызвать банкротство банков в США
- Каминг-аут Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнера» пообещал стать президентом Украины
- Немецкие железнодорожники отказались бесплатно отправлять грузы на Украину
- Российские силы перекрыли все крупные пути снабжения ВСУ в Артемовске
- «Кошмарят» регионы. ВСУ предпринимают новые попытки диверсий
- Медведев предложил свое название Украины в ответ на попытку Киева переименовать РФ
- Российский прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию ВСУ в тылу РФ
- Боец ЧВК «Вагнер» рассказал подробности о штурме на юге Артемовска
- В России госпитализировали 1 594 человека с коронавирусом за сутки
- Появилось видео уничтожения «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru