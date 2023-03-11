Политика ФРС может вызвать банкротство банков в США

Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США может вызвать проблемы для остальной финансовой системы, считает аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. Об этом он заявил в комментарии «Известиям», объясняя банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB).

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Аналитик считает, что повышение ставок ФРС в США вызвало падение стоимости облигаций банка Silicon Valley Bank (SVB) и отток клиентов. По его словам, аналогичные проблемы испытал ранее «криптобанк» Silvergate. Герасимов увидел опасность ситуации и для других региональных банков в США.

«Пока ситуация реализовалась в SVB Financial, который испытывал оттоки средств венчурных фондов. <...> Однако риск возникновения проблем у других банков существует, и он, скорее всего, сконцентрирован в акциях региональных банков, таких как First Republic Bank и Signature Bank», — подчеркнул эксперт.

Он также упомянул и банк Charles Schwab с портфелем относительно долгосрочных облигаций.

Ранее Bloomberg сообщил о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Издание отмечает, что SVB стал крупнейшим разорившимся банком с экономического кризиса 2008 года.



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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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