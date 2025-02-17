СМИ: США могут отправить военных на Украину
17 февраля 202514:37
Американские власти могут отправить своих военных на Украину. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает телеканала NBC.
Отмечается, что американские солдаты могут приехать на Украину для охраны месторождений ископаемых и минералов.
«Но только после того, как будет согласован договор с Россией об окончании конфликта», - указали собеседники телеканала.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, согласно которому США получили бы право на 50% запасов украинских полезных ископаемых, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru