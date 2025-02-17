СМИ: США могут отправить военных на Украину

Американские власти могут отправить своих военных на Украину. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает телеканала NBC.

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Отмечается, что американские солдаты могут приехать на Украину для охраны месторождений ископаемых и минералов.

«Но только после того, как будет согласован договор с Россией об окончании конфликта», - указали собеседники телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, согласно которому США получили бы право на 50% запасов украинских полезных ископаемых, сообщает RT.

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