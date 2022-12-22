СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский еще не смог добиться от Соединенных Штатов поставок более современного вооружения для проведения новых наступательных операций против России. Об этом сообщил Washington Post.

Зеленский: ВСУ смогут управлять американскими танками и самолетами

Отмечается, что представители Пентагона сообщили Зеленскому, что в распоряжении украинских военных достаточно танков, а американские M1 Abrams являются очень сложными в эксплуатации. По словам высокопоставленного чиновника в Белом доме, администрация президента США стремилась обсудить «взгляды» Зеленского на переговоры, так как США хотят ускорить их начало.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Владимира Зеленского в США подтверждает, что Вашингтон и Киев не готовы к мирному завершению конфликта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраина
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