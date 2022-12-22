СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский еще не смог добиться от Соединенных Штатов поставок более современного вооружения для проведения новых наступательных операций против России. Об этом сообщил Washington Post.
Отмечается, что представители Пентагона сообщили Зеленскому, что в распоряжении украинских военных достаточно танков, а американские M1 Abrams являются очень сложными в эксплуатации. По словам высокопоставленного чиновника в Белом доме, администрация президента США стремилась обсудить «взгляды» Зеленского на переговоры, так как США хотят ускорить их начало.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Владимира Зеленского в США подтверждает, что Вашингтон и Киев не готовы к мирному завершению конфликта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения
- Рогозин рассказал о предстоящей операции после ранения
- Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции
- Российское посольство в США потребовало прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»
- СМИ: В России захотели ужесточить законы о доступе детей в интернет
- В Госдуме заявили, что СССР нужно было сохранить
- СМИ: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
- Помощник: Попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем
- В ЛНР заявили о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска
- Володин: Благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергоресурсах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru