Отмечается, что представители Пентагона сообщили Зеленскому, что в распоряжении украинских военных достаточно танков, а американские M1 Abrams являются очень сложными в эксплуатации. По словам высокопоставленного чиновника в Белом доме, администрация президента США стремилась обсудить «взгляды» Зеленского на переговоры, так как США хотят ускорить их начало.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Владимира Зеленского в США подтверждает, что Вашингтон и Киев не готовы к мирному завершению конфликта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

