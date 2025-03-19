СМИ: США могут отказаться от поста верховного главнокомандующего НАТО в Европе
Администрация американского президента Дональда Трампа не исключает отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами Североатлантического альянса в Европе, сообщает NBC.
Телеканал указал, что возможная передача этой роли другому государству-члену Альянса обсуждается в рамках масштабной реструктуризации боевых командований ВС США, с целью сокращения расходов. Также обсуждается объединение Европейского и Африканского командований США в один штаб в Штутгарте. Кроме того, обсуждается закрытие Южного командования и его слияние с Северным.
Если инициативы будут реализованы, экономия в первый год может составить до 270 млн долларов. Минобороны и Белый дом пока не комментируют эту информацию.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность выхода США из НАТО не касается России. «В НАТО есть свой устав... Там все прописано», — указал он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru