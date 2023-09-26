СМИ: США и союзники нарастили частоту разведпполетов у Крыма
Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу с начала текущего года существенно нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса Flightradar24.
Над восточным побережьем Румынии летали самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II США, RC-135W Rivet Joint Великобритании и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты американские стратегические разведывательные беспилотники RQ-4B Global Hawk. 16 из 21 вылета сделали летательные аппараты США.
Как сообщалось ранее, удар Украины по зданию штаба Черноморского флота России в Крыму был нанесен при поддержке систем наблюдения и наведения Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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