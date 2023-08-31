Истребитель РФ МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
31 августа 202313:15
Российский Миг-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны России.
При приближении российского самолета иностранное воздушное судно развернулось от Государственной границы РФ.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что два истребителя Воздушно-космических сил России сопроводили беспилотные летательные аппараты США.
В воскресенье истребитель ВКС Су-30 сопроводил американский разведывательный дрон MQ-9A «Reaper» над Черным морем, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru