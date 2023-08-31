Истребитель РФ МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

Российский Миг-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны России.

Минобороны заявило об уничтожении дрона самолетного типа над Брянской областью

При приближении российского самолета иностранное воздушное судно развернулось от Государственной границы РФ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что два истребителя Воздушно-космических сил России сопроводили беспилотные летательные аппараты США.

В воскресенье истребитель ВКС Су-30 сопроводил американский разведывательный дрон MQ-9A «Reaper» над Черным морем, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Минобороны РФБаренцево МореСамолет

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