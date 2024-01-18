СМИ: США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА

Отмечается, что недавно израильские, американские и палестинские официальные лица обсудили будущее анклава.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа скоро завершится. Он отметил, что военные ликвидируют оставшиеся очаги сопротивления палестинского движения ХАМАС. Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН предположил, что израильско-палестинский конфликт будет заморожен к январю-февралю 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

