СМИ: США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

США и Германия, как ожидается, 21 июля объявят о договоренности по российскому газопроводу «Северный поток — 2», пишет Wall Street Journal.

В США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы

По данным издания, Вашингтон не станет противостоять завершению проекта.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток — 2» станет катастрофой для США и геополитической победой России, говорится на сайте сенатора.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:СШАГерманияСеверный Поток-2
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