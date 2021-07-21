СМИ: США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку — 2»

По данным издания, Вашингтон не станет противостоять завершению проекта.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток — 2» станет катастрофой для США и геополитической победой России, говорится на сайте сенатора.

