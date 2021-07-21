СМИ: США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку — 2»
21 июля 202103:35
США и Германия, как ожидается, 21 июля объявят о договоренности по российскому газопроводу «Северный поток — 2», пишет Wall Street Journal.
По данным издания, Вашингтон не станет противостоять завершению проекта.
Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток — 2» станет катастрофой для США и геополитической победой России, говорится на сайте сенатора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru