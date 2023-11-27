В США заявили о запуске двух ракет в направлении их корабля с территории Йемена

«Две баллистические ракеты ... выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», — заявили в ведомстве.

Как отметили в CENTCOM, корабли упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от судов. В этот момент авианосец завершал ответ на сигнал бедствия танкера, корабли не получили повреждений, пишет RT.

Ранее танкер Central Park захватили у побережья Йемена, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, корабль принадлежит компании Zodiac Maritime. Позже судно освободили, захватчиков задержали военные США при поддержке Военно-морских сил Японии.

