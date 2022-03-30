СМИ: США грозит голод из-за политики Байдена
Соединенным Штатам из-за политики главы государства Джо Байдена грозит невиданная нехватка продовольствия, пишет журналист The Daily Wire Майкл Ноулз.
По его словам, президент находится у власти 14 месяцев и за это время инфляция в стране достигла максимума за 40 лет. При этом стоимость бензина побила исторический рекорд.
«Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия», пишет автор статьи.
Байден «просто отмахивается» от этой проблемы, как будто это нормально, отметил Ноулз.
При этом посла РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Заявления со стороны американских властей о том, что Москва ответственна за продовольственный кризис как на Украине так и в других странах мира, являются частью информационной войны против России.
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