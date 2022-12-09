СМИ: США готовятся передать Киеву системы для защиты от беспилотников

Власти Соединенных Штатов готовят новый пакет помощи Киеву на 275 млн долларов, в который включат системы против беспилотников и ПВО, сообщает Reuters.

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О новом пакете помощи могут объявить 9 декабря. По данным агентства, в него могут войти ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee.

Кроме того, Министерство финансов Соединенных Штатов запросило у Конгресса 14,5 млрд долларов для оказания финансовой помощи Киеву в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: defense.gov
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАБеспилотники
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