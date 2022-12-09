СМИ: США готовятся передать Киеву системы для защиты от беспилотников

О новом пакете помощи могут объявить 9 декабря. По данным агентства, в него могут войти ракеты для установок HIMARS, боеприпасы для артиллерии и военные автомобили Humvee.

Кроме того, Министерство финансов Соединенных Штатов запросило у Конгресса 14,5 млрд долларов для оказания финансовой помощи Киеву в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

