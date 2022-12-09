Минфин США запросил у конгрессменов $14,5 млрд для Украины

Средства могут быть направлены Украине напрямую. Финансовая помощь не касается военной поддержки. Как отметила министр, Вашингтон уже предоставил Киеву 13 млрд долларов в качестве финансовой поддержки, не считая военной.

Напомним, страны Евросоюза намерены пополнить Европейский фонд мира, из которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине, еще на €2 млрд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

