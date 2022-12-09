Минфин США запросил у конгрессменов $14,5 млрд для Украины
Министерство финансов Соединенных Штатов запросило у Конгресса 14,5 млрд долларов для оказания финансовой помощи Киеву в 2023 году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минфина Джанет Йеллен.
Средства могут быть направлены Украине напрямую. Финансовая помощь не касается военной поддержки. Как отметила министр, Вашингтон уже предоставил Киеву 13 млрд долларов в качестве финансовой поддержки, не считая военной.
Напомним, страны Евросоюза намерены пополнить Европейский фонд мира, из которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине, еще на €2 млрд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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