Минфин США запросил у конгрессменов $14,5 млрд для Украины

Министерство финансов Соединенных Штатов запросило у Конгресса 14,5 млрд долларов для оказания финансовой помощи Киеву в 2023 году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минфина Джанет Йеллен.

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Средства могут быть направлены Украине напрямую. Финансовая помощь не касается военной поддержки. Как отметила министр, Вашингтон уже предоставил Киеву 13 млрд долларов в качестве финансовой поддержки, не считая военной.

Напомним, страны Евросоюза намерены пополнить Европейский фонд мира, из которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине, еще на €2 млрд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:УкраинаКонгресс СШАСША
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