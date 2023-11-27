СМИ: офис Байдена раскололся на два лагеря из-за ближневосточного конфликта

Внутри офиса американского президента случился раскол на два лагеря на фоне палестино-израильского конфликта, который стал одним из самых сложных кризисов за все президентство Джо Байдена, сообщает Washington Post.

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Около 20 обеспокоенных сотрудников администрации США ранее запросили встречу с советниками главы государства, чтобы узнать о том, как Белый дом планирует снизить число жертв среди мирных жителей в секторе Газа. При этом Белый дом гордится тем, что «проводит дисциплинированную и сплоченную операцию».

Ближневосточный конфликт взволновал американскую администрацию больше, чем любой другой вопрос за три года президентства Байдена.

Ранее Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, которые находятся в плену и движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

