СМИ: офис Байдена раскололся на два лагеря из-за ближневосточного конфликта
Внутри офиса американского президента случился раскол на два лагеря на фоне палестино-израильского конфликта, который стал одним из самых сложных кризисов за все президентство Джо Байдена, сообщает Washington Post.
{{related_post_UDvsuqgds}}
Около 20 обеспокоенных сотрудников администрации США ранее запросили встречу с советниками главы государства, чтобы узнать о том, как Белый дом планирует снизить число жертв среди мирных жителей в секторе Газа. При этом Белый дом гордится тем, что «проводит дисциплинированную и сплоченную операцию».
Ближневосточный конфликт взволновал американскую администрацию больше, чем любой другой вопрос за три года президентства Байдена.
Ранее Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, которые находятся в плену и движения ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пленный украинский боец заявил о нехватке подготовленных солдат
- СМИ: офис Байдена раскололся на два лагеря из-за ближневосточного конфликта
- Украина: польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка»
- Кинокартина «По щучьему велению» возглавила прокат в России и СНГ
- Экс-врач Белого дома заявил, что Байден не в состоянии исполнять свои обязанности
- В Якутии эвакуировали всех работников рудника, где произошел выброс метана
- Арестович* обвинил украинских союзников в непредоставлении поддержки
- Развожаев: пик шторма в Севастополе впереди
- Байден и Нетаньяху договорились продолжить работу над освобождением заложников
- Банки против отмены комиссии за услуги ЖКХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru