США в очередной раз запустили МБР Minuteman III

Военные США осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Исполняющий обязанности министра ВВС Гэри Эшворт указал, что очередной испытательный запуск Minuteman III — один из способов демонстрации «точности и профессионализма ядерных сил США».

«Это также даёт уверенность в эффективности национальной миссии ядерного сдерживания», - подчеркнул он.

Отмечается, что запущенная ракета была без боевого оснащения.

Ранее тестовый пуск Minuteman III был произведён в ноябре 2024 года, всего американцы осуществили уже более 300 таких запусков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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