США в очередной раз запустили МБР Minuteman III
Военные США осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Исполняющий обязанности министра ВВС Гэри Эшворт указал, что очередной испытательный запуск Minuteman III — один из способов демонстрации «точности и профессионализма ядерных сил США».
«Это также даёт уверенность в эффективности национальной миссии ядерного сдерживания», - подчеркнул он.
Отмечается, что запущенная ракета была без боевого оснащения.
Ранее тестовый пуск Minuteman III был произведён в ноябре 2024 года, всего американцы осуществили уже более 300 таких запусков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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