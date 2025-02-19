США в очередной раз запустили МБР Minuteman III

Исполняющий обязанности министра ВВС Гэри Эшворт указал, что очередной испытательный запуск Minuteman III — один из способов демонстрации «точности и профессионализма ядерных сил США».

«Это также даёт уверенность в эффективности национальной миссии ядерного сдерживания», - подчеркнул он.

Отмечается, что запущенная ракета была без боевого оснащения.

Ранее тестовый пуск Minuteman III был произведён в ноябре 2024 года, всего американцы осуществили уже более 300 таких запусков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

