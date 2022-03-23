СМИ: США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы

Американские власти готовят ограничительные меры в отношении большинства депутатов Госдумы России, пишет The Wall Street Journal.

Шольц заявил об «обратном эффекте» антироссийских санкций

Отмечается, что это связано с событиями вокруг Украины.

Напомним, власти США объявят о новом пакете санкций против России 24 марта Речь идет о том, чтобы Россия не обходила санкции при помощи «лазеек».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаСШАСанкции Против России
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