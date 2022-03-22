Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об «обратном эффекте» антироссийских санкций, введённых Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

Канцлер, между тем, добавил, что влияние должно быть «преодолимым» для граждан союза. Он также не исключил возможность длительного воздействия.

Санкции против РФ страны Запада начали вводить после начала военной операции на Украине, которая началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Накануне Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ближайшую неделю новых санкций в отношении РФ ждать не стоит.





