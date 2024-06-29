СМИ: США 1 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине

Администрация США в понедельник, 1 июля, объявит о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $150 млн. Об этом пишет Reuters.

Опрос показал, что треть американцев выступают против военной помощи Украине

По данным агентства, Вашингтон передаст Киеву в том числе артиллерийские снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для ракетных комплексов HAWK. Вооружения будут направлены со складов Пентагона.

Ранее СМИ сообщили, что американские власти объявят о выделении пакета военной поддержки Киеву на $150 млн 25 июня.

Между тем Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в него вошли в том числе десять танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты Marder, системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

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ФОТО: РИА Новости
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