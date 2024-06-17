Опрос показал, что треть американцев выступают против военной помощи Украине

Почти треть жителей США выступают против отправки государством военной помощи Украине. Соответствующие данные следуют из опроса Института Рональда Рейгана, который оказался в распоряжении телеканала Fox News.

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Отмечается, что 32% американцев выступают против отправки военной помощи Киеву, в то время как 57% поддерживают ее. Согласно данным, еще 11% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

Опрос был проведен 20-27 мая среди 1257 взрослых американцев. Погрешность не приводится.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Детройте, пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Киеву в случае победы на предстоящих выборах главы государства, передает «Радиоточка НСН».

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