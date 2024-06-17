Опрос показал, что треть американцев выступают против военной помощи Украине
Почти треть жителей США выступают против отправки государством военной помощи Украине. Соответствующие данные следуют из опроса Института Рональда Рейгана, который оказался в распоряжении телеканала Fox News.
Отмечается, что 32% американцев выступают против отправки военной помощи Киеву, в то время как 57% поддерживают ее. Согласно данным, еще 11% респондентов не смогли дать однозначный ответ.
Опрос был проведен 20-27 мая среди 1257 взрослых американцев. Погрешность не приводится.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Детройте, пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Киеву в случае победы на предстоящих выборах главы государства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США увеличили расходы на ядерное оружие на 18%
- Три человека пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
- Опрос показал, что треть американцев выступают против военной помощи Украине
- Против ведущей Татьяны Лазаревой возбудили дело об оправдании терроризма
- Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу
- Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
- СМИ: Дания намерена ограничить проход кораблей с российской нефтью через Балтику
- Путин посетит с государственным визитом Вьетнам 19-20 июня
- Экс-офицер США назвал блефом заявления о возможности передачи F-16 Украине
- Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru