Опрос показал, что треть американцев выступают против военной помощи Украине

Отмечается, что 32% американцев выступают против отправки военной помощи Киеву, в то время как 57% поддерживают ее. Согласно данным, еще 11% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

Опрос был проведен 20-27 мая среди 1257 взрослых американцев. Погрешность не приводится.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Детройте, пообещал, что разберется с многомиллиардными выплатами Киеву в случае победы на предстоящих выборах главы государства, передает «Радиоточка НСН».

