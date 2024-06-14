Германия предоставила Украине танки Leopard и системы ПВО
14 июня 202415:02
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Об этом говорится в обновлённом перечне переданных украинской армии вооружений.
Согласно списку, который опубликован на сайте немецкого правительства, совместно с Данией ФРГ передала Киеву 10 танков Leopard 1A5.
Кроме того, в пакет вошли 20 боевых машин пехоты Marder, а также системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО поставили Украине оружия на 98 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru