Германия предоставила Украине танки Leopard и системы ПВО

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Об этом говорится в обновлённом перечне переданных украинской армии вооружений.

Глава Минобороны ФРГ: Россия сможет атаковать одну из стран НАТО с 2029 года

Согласно списку, который опубликован на сайте немецкого правительства, совместно с Данией ФРГ передала Киеву 10 танков Leopard 1A5.

Кроме того, в пакет вошли 20 боевых машин пехоты Marder, а также системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО поставили Украине оружия на 98 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Spiegel
ТЕГИ:ТанкиВооружениеУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры