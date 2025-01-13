СМИ: Средства ПВО уничтожили несколько целей на фоне ракетной опасности над Брянском

Российская система ПВО перехватила несколько целей над Брянском на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над территорией РФ

По его словам, пока неизвестно, были уничтожены, ракеты или беспилотные летательные аппараты.

По данным канала «Осторожно, новости», в небе над городом были слышны не менее десяти взрывов. Кроме того, воздушную тревогу объявляли в Белгородской и Курской областях.

Ранее силы ПВО и РЭБ России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Брянская ОбластьБрянскПВО

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