СМИ: Средства ПВО уничтожили несколько целей на фоне ракетной опасности над Брянском

По его словам, пока неизвестно, были уничтожены, ракеты или беспилотные летательные аппараты.

По данным канала «Осторожно, новости», в небе над городом были слышны не менее десяти взрывов. Кроме того, воздушную тревогу объявляли в Белгородской и Курской областях.

Ранее силы ПВО и РЭБ России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в пригороде Воронежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

