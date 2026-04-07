СМИ: Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране
Глава Пентагона Пит Хегсет передает президенту США Дональду Трампу недостоверную информацию о ходе боевых действий в Иране. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, один из чиновников заявил, что министр обороны вводит президента в заблуждение, из-за чего и публичные заявления Трампа могут не отражать реальную ситуацию. Речь идет, в частности, о данных о якобы полном контроле США над воздушным пространством Ирана.
В публикации отмечается, что операция по спасению американских пилотов продемонстрировала сохраняющиеся угрозы со стороны Тегерана и поставила под сомнение оценки, которые ранее озвучивал Хегсет. Внутри администрации усилились опасения, что его заявления о ходе конфликта могут быть чрезмерно оптимистичными.
На этом фоне продолжается эскалация: с 28 февраля США и Израиль наносят удары по территории Ирана, а Тегеран отвечает атаками по израильским и американским объектам на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
