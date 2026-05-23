В Роспотребнадзоре рассказали, какие инфекции переносят клещи

Обитающие на территории России клещи могут переносить в том числе болезнь Лайма, геморрагическую и пятнистую лихорадки. Об этом заявил ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как отметил эксперт, распространенная клещевая инфекция в европейской части страны и во всем северном полушарии - иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма.

«При своевременной диагностике и лечении болезнь заканчивается выздоровлением. Однако, если она переходит в хроническую форму, могут развиться серьезные поражения суставов, нервной системы и кожных покровов», - рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Кроме того, клещи могут переносить возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза, риккетсиозов группы клещевых пятнистых лихорадок, крымской геморрагической лихорадки, а также других инфекций.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН заявил, что укусы клещей вызывают энцефалиты и болезнь Лайма, а остальные вирусы не так опасны для человека.

