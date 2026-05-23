В Китае восемь человек погибли после аварии в угольной шахте
Взрыв газа произошел в угольной шахте в провинции Шаньси в Китае, есть жертвы. Об этом пишет Xinhua со ссылкой на данные местного управления по чрезвычайным ситуациям.
В результате ЧП погибли как минимум восемь человек. Причиной гибели горняков стало превышение уровня угарного газа. После взрыва спасатели эвакуировали 201 человека и извлекли тела восьми шахтеров.
По данным агентства, под землей заблокированы еще 38 человек, работы по эвакуации продолжаются.
Ранее в департаменте Кундинамарка в Колумбии девять человек погибли при взрыве внутри угольной шахты.
