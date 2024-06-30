СМИ: Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов

Спонсоры Демократической партии Соединенных Штатов после дебатов президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа встревожены и обсуждают возможность исключить главу Белого дома из списка кандидатов в президенты против его воли, сообщает New York Times.

Байден обещал выиграть выборы президента США

По данным источников газеты, некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах. Они задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки. Один из собеседников заявил о начале обсуждения с политическими консультантами правил, которые помогли исключить действующего президента из списка кандидатов против его воли.

Другие доноры надеются, что Байден сможет добровольно отказаться от участия в выборах. Еще один способ — связаться с первой леди Джилл Байден, чтобы она убедила президента выйти из предвыборной гонки.

Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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