СМИ: Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов

По данным источников газеты, некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах. Они задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки. Один из собеседников заявил о начале обсуждения с политическими консультантами правил, которые помогли исключить действующего президента из списка кандидатов против его воли.

Другие доноры надеются, что Байден сможет добровольно отказаться от участия в выборах. Еще один способ — связаться с первой леди Джилл Байден, чтобы она убедила президента выйти из предвыборной гонки.

Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

