СМИ: Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов
Спонсоры Демократической партии Соединенных Штатов после дебатов президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа встревожены и обсуждают возможность исключить главу Белого дома из списка кандидатов в президенты против его воли, сообщает New York Times.
По данным источников газеты, некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах. Они задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки. Один из собеседников заявил о начале обсуждения с политическими консультантами правил, которые помогли исключить действующего президента из списка кандидатов против его воли.
Другие доноры надеются, что Байден сможет добровольно отказаться от участия в выборах. Еще один способ — связаться с первой леди Джилл Байден, чтобы она убедила президента выйти из предвыборной гонки.
Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru