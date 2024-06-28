Байден не намерен выходить из президентской гонки из-за дебатов

Президент США Джо Байден не собиратеся выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах. Как пишет газета The Hill, об этом заявили в избирательном штабе главы Белого дома.

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«Конечно, нет. Байден не выходит из президентской гонки», - указал официальный представитель штаба Сет Шустер.

По данным CNN, действующий президент США также не намерен отказываться от планов проведения второго раунда 10 сентября.

Первые дебаты демократа Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте (США). Две трети зрителей посчитали, что победил представитель республиканской партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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