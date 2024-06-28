Байден не намерен выходить из президентской гонки из-за дебатов
Президент США Джо Байден не собиратеся выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах. Как пишет газета The Hill, об этом заявили в избирательном штабе главы Белого дома.
«Конечно, нет. Байден не выходит из президентской гонки», - указал официальный представитель штаба Сет Шустер.
По данным CNN, действующий президент США также не намерен отказываться от планов проведения второго раунда 10 сентября.
Первые дебаты демократа Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте (США). Две трети зрителей посчитали, что победил представитель республиканской партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Пикник» обнародовала дату выхода нового альбома
- Минздрав: В больницах находятся 108 пациентов с ботулизмом
- Жена Оззи Осборна работает над мультфильмом про него и покойного Килмистера
- Роспотребнадзор запретил купаться в двух зонах отдыха Москвы
- Мужчина пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ
- Россияне для самостоятельного путешествия чаще всего выбирают Абхазию и Беларусь
- Минсельхоз РФ спрогнозировал рекордный вывоз пшеницы в этом сезоне
- Байден не намерен выходить из президентской гонки из-за дебатов
- Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы
- «Я - сторонник»: Бастрыкин призвал обсудить возможность возврата смертной казни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru