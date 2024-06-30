Байден обещал выиграть выборы президента США

«Я обещаю, мы победим на этих выборах. Трамп — подлинная угроза», — заявил президент на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Нью-Йорк.

Он считает, что борьба будет несложной.

Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

