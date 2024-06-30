Байден обещал выиграть выборы президента США
Американский лидер Джо Байден на фоне призывов отказаться от предвыборной компании обещал выиграть выборы главы государства, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я обещаю, мы победим на этих выборах. Трамп — подлинная угроза», — заявил президент на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Нью-Йорк.
Он считает, что борьба будет несложной.
Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собирается выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru