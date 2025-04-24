СМИ: Спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию
Спикер парламента Нидерландов Мартин Босм обсуждал раздел территории Бельгии с французским послом Франсуа Делатром в феврале этого года. Об этом заявила журналистка газеты NRC Handelsblad Петра де Конинг с ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече.
Она утверждает, что во время разговора в одном из ресторанов Амстердама Босм сказал, что Нидерланды хотели бы присоединить к себе исторический район Бельгии Фландрию, а французы могли бы получить Валлонию. Уточняется, что посол был шокирован таким предложением и никак не отреагировал на него.
Нидерландский политик также дал комментарий журналистке. Он не подтвердил и не опроверг факт такого разговора. Босм отметил, что в подобные вечера говорят о вещах, которые когда-нибудь могут произойти.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что считает конфискацию замороженных активов России «актом войны», напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru