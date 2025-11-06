Власти смягчили условия по НДС для малого и среднего бизнеса

Изначально предлагалось снизить порог с нынешних 60 млн рублей до 10 млн рублей. На заседании правительства РФ Мишустин отметил, что было решено вдвое увеличить эту цифру, однако в 2027 году она уменьшится до 15 млн рублей, а в 2028 году - до 10 млн рублей.

Глава кабмина указал, что также рассматривается возможность введения моратория на привлечение к ответственности субъектов малого и среднего бизнеса, которые впервые допустили нарушения по выплате НДС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение НДС с 20% до 22% может увеличить инфляцию примерно на 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

