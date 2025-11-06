Лукашенко пригласил украинцев приезжать в Белоруссию

Белоруссия готова дополнительно принимать мигрантов из Украины. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко отказался защищать Евросоюз от мигрантов

На церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре он указал, что многие приехавшие из Украины уже работают в Белоруссии.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы... Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», - отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
