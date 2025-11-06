Лукашенко пригласил украинцев приезжать в Белоруссию

На церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре он указал, что многие приехавшие из Украины уже работают в Белоруссии.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы... Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения», - отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».